Разумков розповів, чому падає довіра до влади

Спікер Верхової Ради Дмитро Разумков заявляє, що говорити про втрату довіри українців до парламенту зарано, і що довіра до будь-якої демократичної влади у світі поступово падає. Про це він сказав під час засідання парламенту 20 липня, передає УП.

«На жаль, довіра до влади завжди буде падати. Завжди. Я не пам’ятаю таких прикладів не лише в історії української влади, але й загалом в історії демократичної влади, щоб було зростання. Насправді, якщо ми подивимось на українські реалії за діючої влади, то якраз і були позитивні сплески. Якщо ми в загальному подивимось на тренд, то він іде по такій трохи негативній кривій, але я думаю, що говорити про втрату довіри зарано», – сказав Разумков.

Він також наголосив, що Верховна Рада – найбільш відкритий орган, бо все, що в ній відбувається, можна бачити. При цьому Разумков додав, що парламент складається з великої кількості політичних постатей, які також «створюють інформаційний контент, який не завжди несе позитивний імідж для ВР». На думку спікера, з цим треба боротися.

Він також підкреслив, що якщо говорити про спільну роботу всіх гілок влади, «то сьогодні і Офіс президента, і ВР, і Кабмін, працюють у єдиному напрямку, тому що саме це було закладено і в програму дій президента, і в програму дій ВР, саме монобільшості».

Разумков переконує, що монобільшість досі є, вона продовжує працювати, і «останнє голосування тому підтвердження».

Як нещодавно опказало опитування, рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського надалі знижується: нині йому довіряють 44% опитаних, тоді як ще у травні таких було 57%.

Зазначимо, наприкінці червня підтримка Володимира Зеленського впала до рекордно низького показника – 38%. Такий рівень довіри президенту українці висловили вперше з часу його перемоги на виборах. Дії гаранта вперше не схвалює більшість.

У квітні Зеленський хизувався тим, що йому довіряють 55-56% українців, але запевняв, що «не думає про рейтинги». Наприкінці січня президента підтримували менше 50% українців.

Нещодавно Львівський портал писав, що Володимиру Зеленському не довіряють 59% мешканців Львівщини.

Дослідження проводили 3 по 9 липня методом інтерв’ю «обличчям до обличчя». Участь у соцопитуванні взяли 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком анексованого Криму та окупованого Донбасу. Похибка не перевищує 2,3%.

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Фото: Facebook-сторінка Дмитра Разумкова