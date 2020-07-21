Ремонт вулиці Чернівецької планують завершити до кінця року

У Львові вже місяць триває ремонт дороги на вулиці Чернівецькій, що веде до Головного залізничного вокзалу. Роботи планують завершити до кінця цього року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Ремонтні роботи на вулиці Чернівецькій розпочали 15 червня. Їх виконує підрядна організація ТзОВ «Вельт-Капітал. Вартість ремонту вулиці становить 89,9 млн грн. Як розповіла директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова, ремонтні роботи мають тривати до кінця року.

Під час ремонтних робіт замінять усі комунікації, встановлять нові вуличні меблі та облаштують велодоріжку. Також проєктом передбачено комплекс заходів щодо забезпечення комфортних умов для руху пішоходів та людей з обмеженими фізичними можливостями.

«Реконструкція вул. Чернівецька буде логічним продовженням площі Двірцевої, аж до вул. Городоцької. Права частина вулиці буде облаштована для проїзду громадського транспорту, а ліва частина – для приватного та таксі. Посередині між ними буде пішохідний променад. Проєктант також врахував, що на вул. Чернівецькій є більше навантаження на виїзд, тому вулиця буде з трьох смуг – дві на виїзд і одна на в’їзд. Також проєктант передбачив, що є навантаження біля вокзалу, де відбувається посадка і висадка пасажирів. Тому з цієї сторони передбачено три лінії посадки і висадки», – повідомляв заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Раніше Львівський портал повідомляв про те, що на площі Двірцевій у Львові перекривають рух транспорту з червня до вересня.

У грудні 2019 року завершився перший етап реконструкції пл. Двірцева.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня торік і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.