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Площу Двірцеву закриють для руху транспорту на три місяці

Соломія Головіна

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На площі Двірцевій у Львові з червня до вересня буде перекрито рух транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт з 1 червня з 08:00 год. і до 20:00 год. 1 вересня буде перекрито рух транспорту на пл. Двірцева.

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Роботи проводить ТзОВ «Онур», на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Обꞌїзд площі відбуватиметься відповідно до затвердженої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Львівський портал повідомляв, що в грудні 2019 року завершився перший етап реконструкції пл. Двірцева.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня торік і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

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