Дорогу до Головного залізничного вокзалу перекриють на ремонт

З понеділка, 15 червня, на вулиці Чернівецькій, що веде до Головного залізничного вокзалу Львова, розпочинаються роботи з реконструкції. Про це повідомив заступник директора департаменту ЖКГ Львівської міської ради Андрій Білий, пише Zaxid.net.

Як розповів Андрій Білий, підрядна компанія уже підтвердила готовність розпочати роботи на вул. Чернівецькій з понеділка. Спочатку на вулиці триватимуть підготовчі роботи, а до кінця тижня вулицю почнуть перекривати на реконструкцію. Тимчасову схему об’їзду вул. Чернівецької незабаром оприлюднить мерія.

«Вулицю будуть перекривати частинами, щоб забезпечити курсування громадського транспорту, автомобілів «Укрпошти» та інших. Тобто спочатку перекриють одну смугу, потім другу», – уточнив Андрій Білий.

Нагадаємо, тендер на реконструкцію вул. Чернівецької виграла компанія ТзОВ «Вельт Капітал». Загальна вартість реконструкції становить 89,9 млн грн. Під час реконструкції підрядник має замінити всі комунікації, замінити покриття на асфальтне, відремонтувати тротуари, прокласти велодоріжку, встановити зупинки очікування громадського транспорту тощо.

Також під час реконструкції на вул. Чернівецькій зріжуть 200 дерев, зокрема пошкоджені липи, що ростуть вздовж трамвайної колії. Натомість вздовж вулиці висадять нові дерева та кущі.