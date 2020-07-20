Зеленський заявив, що Україна готова до другої хвилі COVID-19

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до другої хвилі епідемії коронавірусної інфекції. Про це він заявив під час традиційної селекторної наради, передає пресслужба Офісу президента.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що кількість щоденних тестів постійно нарощується, нагадавши, що в перші дні робилося лише по 200 тестувань, система лабораторій потребувала відновлення. Він також додав, що вже протягом трьох тижнів зберігається приблизно однаковий рівень показників щодо виявлення підозр і заражень, минулого тижня госпіталізація в цілому пішла на спад. Загалом від початку епідемії COVID-19 Україна зробила 877 тисяч тестів на коронавірусну інфекцію.

«Ситуація зараз така, що ми маємо постійно бути напоготові, але не треба перебільшувати реакції. Сьогодні немає критичних спалахів або якихось «червоних точок», пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції в країні. Кількісний поріг тих, хто одужав, перевищив 50 відсотків. Ми готові до другої хвилі, але сподіваємося, що вона нас омине», – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що показник летальності через коронавірусну інфекцію доволі помірний в Україні та становить 2,5%.

Як писав Львівський портал, ще в середині червня прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні почалася друга хвиля коронавірусу.

До слова, вірусологи зазначають, що підйом захворюваності респіраторними інфекціями восени буде неминучий. Втім другої хвилі коронавірусу не буде у великих містах, де вже виробився колективний імунітет.

Станом на 20 липня COVID-19 в Україні підхопили більше 59 000 людей, більше 31 000 одужали. Померли 1498 осіб. Львівщина є лідером за рівнем захворюваності: тут коронавірусом заразились 8115 мешканців.

Додамо, що у Львівській області протягом неділі, 19 липня, від коронавірусної інфекції одужало більше людей, ніж захворіли. Так, за попередню добу було виявлено 115 нових хворих на COVID-19, натомість одужала 181 особа.