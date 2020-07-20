Друга хвиля COVID-19 обійде великі міста, – вірусолог

Підйом захворюваності респіраторними інфекціями восени буде неминучий. Втім другої хвилі коронавірусу не буде у великих містах, де вже виробився колективний імунітет. Про це пише Уніан.

«Цього року до переліку збудників гострих респіраторних захворювань, який у нас стандартно присутній, додасться ще новий коронавірус, тому що людство від нього, на жаль, не позбулося за літо», – каже вірусолог Михайло Щелканов.

Водночас він нагадав про явище, яке називається інтерференцією вірусів – переважна дія вірусу на розмноження іншого і перебіг інфекційного процесу, спричиненого останнім.

«Встановили, що після захворювання одним вірусом іншим заразитися складно деякий час. Але це все індивідуально і з точки зору вірусу, і з точки зору організму пацієнта», – підкреслив вірусолог.

За його словами, ми побачимо, як цей компонент проявить себе серед інших тільки в процесі прямого експерименту, тобто під час аналізу епідемічної ситуації восени.

Як писав Львівський портал, ще в середині червня прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні почалася друга хвиля коронавірусу.

Станом на 20 липня COVID-19 в Україні підхопили більше 59 000 людей, більше 31 000 одужали. Померли 1498 осіб. Львівщина є лідером за рівнем захворюваності: тут коронавірусом заразились 8115 мешканців.

Додамо, що у Львівській області протягом неділі, 19 липня, від коронавірусної інфекції одужало більше людей, ніж захворіли. Так, за попередню добу було виявлено 115 нових хворих на COVID-19, натомість одужала 181 особа.