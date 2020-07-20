Львів’яни просять зробити громадський транспорт безкоштовним

Львівську міську раду просять зробити безоплатним проїзд у всьому громадському транспорті. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій.

Автором петиції є Андрій Гунц. Він пропонує зробити у Львові безкоштовним весь громадський транспорт, в тому числі й приміські маршрутки.

«Скасувати плату за проїзд у всіх маршрутах громадського транспорту (в тому числі приміських), які курсують в межах міста, для всіх категорій громадян. Тобто повністю скасувати плату за проїзд в межах міста. Якщо Європа, то Європа», – відзначає автор.

Зазначимо, для того, щоб цю електронну петицію розглянула Львівська міська рада, потрібно зібрати 500 голосів. Зараз під петицією підписались 69 людей. Збір підписів триває ще до 12 серпня.

Нагадаємо, ідею повністю безкоштовного громадського транспорту у Львові пропагує громадсько-політичний діяч, експерт із питань транспорту та кандидат у мери Львова Ігор Васюник. Він заявляє, що такий досвід мають більше 110 міст світу, 60 з яких – у Європі.

Але за словами Ігора Васюника, не можна просто взяти і скасувати оплату за проїзд в громадському транспорті. Спершу весь транспорт потрібно зробити якісним та комфортним, налагодити його ефективну та прозору роботу. І лише тоді, коли громадський транспорт стане якісною альтернативою використанню приватним авто, можна скасувати оплату за проїзд. Якісний та безоплатний для пасажирів громадський транспорт дозволить вирішити проблему заторів та забруднення повітря від вихлопних газів. Покращити якість та зробити безкоштовним громадський транспорт у Львові Ігор Васюник планує до 2023 року.

Детальніше про те, як Ігор Васюник збирається робити громадський транспорт безкоштовним, про досвід у цьому інших міст світу, читайте за цим посиланням.

Додамо, що в громадському транспорті Львова немає чіткого пасажирообліку та готівки, яку люди платять за проїзд. Відтак за різними оцінками, в тіні перебуває від 30% до 40% коштів. Електронний квиток у Львові теж ніяк не можуть ввести, цим займаються вже дев’ять років.

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