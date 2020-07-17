Цьогорічні вступники можуть отримати відстрочку від призову до 1 жовтня

Міністерство оборони рекомендує надавати відтермінування до 1 жовтня 2020 року, призовникам, які вирішили продовжити навчання. Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран під час засідання Верховної Ради 17 липня, передає УП.Життя.

«Керівництву обласних та районних адміністрацій, військовим комісаріатам, місцевим органам освіти та науки, закладам освіти рекомендовано надавати відтермінування до 1 жовтня 2020 року. Всі бажаючі продовжити навчання за програмою магістратури надають до військкоматів відповідні документи від навчальних закладів, що стане підставою для відтермінування призову до осени 2020 року. Відповідна інформація та доручення Генерального штабу уже доведені до військових комісаріатів та керівників обласних і районних адміністрацій», – зазначає міністр.

За його словами, у випадку виникнення проблемних ситуацій Міністерство оборони пропонує звертатися на гарячу лінію відомства.

«Кожен випадок порушення прав здобувачів освіти ретельно розглядається, а винуватці будуть притягнуті до відповідальності», – додав очільник Міноборони.

При цьому міністр наголосив, що «організація, підготовка та проведення призову здійснюється міськими або районними державними адміністраціям».

«Що стосується військкоматів та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – ми зробимо все можливе. Діти у будь-якому випадку мають право на подальше навчання, ми будемо вирішувати ці ситуації», – зауважив Андрій Таран.

Загалом призов триватиме до 31 липня цього року.

Випускники коледжів та університетів у разі бажання продовжити навчання за наступним ступенем освіти можуть отримати відстрочку від призову до армії. Детальніше про те, вступнику отримати відстрочку, читайте за посиланням.

Нагадаємо, 15 травня стартував призов на строкову службу. Триватиме він до кінця липня. Цьогоріч з Львівщині до армії відправлять 730 осіб. Усіх призовників тестуватимуть на COVID-19 методом імуноферментного аналізу (ІФА).

Як повідомляв Львівський портал, у зв’язку з епідемією коронавірусу в Україні черговий призов на стокову військову службу було перенесено на травень-липень.