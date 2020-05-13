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Львівщина відновлює весняний призов, який відклали через коронавірус

Андрій Котенський

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Львівщина відновлює весняний призов. Вже зараз починають надходити повістки для проходження юнаками медичного огляду для встановлення придатності до проходження військової служби. Про це повідомив речник військового комісаріату у Львівській області Володимир Фітьо.

 

Цього року через пандемію коронавірусу дата весняного призову зміщена на травень-липень.

Під час призову планується організувати відправку юнаків до навчальних центрів у два етапи: на початку червня та в кінці липня. По прибуттю у навчальні центри строковики будуть проходити двотижневу обсервацію.

На призовних дільницях буде забезпечено усі умови дотримання карантинних вимог: щоденна дезінфекція приміщень, антисептичні засоби для особового складу, засоби індивідуального захисту. По прибуттю на призовні дільниці усім призовникам робитимуть екпрес-тести для виявлення можливого захворювання на COVID19.

«Хочемо запевнити усіх призовників та їх батьків, що під час призову буде дотримано усіх умов щодо дотримання карантину. Статистика показує, що у Збройних Силах України ситуація із захворюванням на Covid19 є найбезпечнішою у порівнянні з іншими сферами суспільного життя держави», – запевнили у військовому комісаріаті Львівщини.

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