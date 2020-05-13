Львівщина відновлює весняний призов, який відклали через коронавірус

Львівщина відновлює весняний призов. Вже зараз починають надходити повістки для проходження юнаками медичного огляду для встановлення придатності до проходження військової служби. Про це повідомив речник військового комісаріату у Львівській області Володимир Фітьо.

Цього року через пандемію коронавірусу дата весняного призову зміщена на травень-липень.

Під час призову планується організувати відправку юнаків до навчальних центрів у два етапи: на початку червня та в кінці липня. По прибуттю у навчальні центри строковики будуть проходити двотижневу обсервацію.

На призовних дільницях буде забезпечено усі умови дотримання карантинних вимог: щоденна дезінфекція приміщень, антисептичні засоби для особового складу, засоби індивідуального захисту. По прибуттю на призовні дільниці усім призовникам робитимуть екпрес-тести для виявлення можливого захворювання на COVID19.

«Хочемо запевнити усіх призовників та їх батьків, що під час призову буде дотримано усіх умов щодо дотримання карантину. Статистика показує, що у Збройних Силах України ситуація із захворюванням на Covid19 є найбезпечнішою у порівнянні з іншими сферами суспільного життя держави», – запевнили у військовому комісаріаті Львівщини.