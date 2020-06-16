Військовий комісар Львівщини розповів, як проходить призов до армії під час пандемії

На Львівщині 15 травня стартував призов на строкову службу. Цьогоріч усіх 730 призовників з області, яких відправлять до армії, тестуватимуть на COVID-19 методом імуноферментного аналізу (ІФА). Про це у вівторок, 16 червня, під час брифінгу розповів начальник Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тіщенко, передає кореспондент Львівського порталу.

Через коронавірусну пандемію цього року призов перенесли на 1,5 місяці. За планом він мав стартувати ще 1 квітня, але його перенесли на травень-липень. Олександр Тіщенко переконаний, що корективи, які внесла пандемія коронавірусної інфекції, не вплинуть на призов та Львівщина виконає його у повному обсязі.

За його словами, цього року до лав Збройних Сил України буде відправлено 730 чоловік. Найбільше призовників служитимуть у Національній гвардії – 415 осіб, ще 252 – у ЗСУ, 48 чоловік – у прикордонних військах та 25 – у Державній спеціальній службі транспорту.

Станом на 15 червня на обласний збірний пункт було доставлено 132 людей. Усім, хто туди прибув, зробили ІФА-тести. Олександр Тіщенко зазначив, що жодного хворого на COVID-19 на збірному пункті немає.

«Тестування призовників проводиться методом ІФА. Забір крові у призовників беруть у лікарнях та у спеціальних пробірках доставляють у лабораторії. Якщо у призовника тест ІФА є позитивним, то тоді людину везуть на ПЛР-тест», – каже головний військовий комісар Львівщини.

Через карантинні обмеження виникли проблеми із добирання призовників у районні військові комісаріати.

«Стало важче доставляти призовників, оскільки поїзди не курсують. Але на рівні обласної державної адміністрації це питання було вирішено. Доставка буде здійснюватися автобусами. Це навіть краще ніж потяги. Проте є проблема доїзду призовників, наприклад, із сіл у районні військові комісаріати, оскільки немає сполучення. В цьому випадку призовники дуже часто кажуть, що не мають можливості з’явитися у військкомат, бо немає, чим дістатися. Але зараз виділили автомобілі, які їздять по селах і цих призовників доставляють», – розповідає Олександр Тіщенко.

Крім цього було прийнято рішення, що поки на навчання призовників з області доставлятимуть у навчальний центр в Старичах, що на Львівщині. А не в навчальну частину в «Десну», яка знаходиться у Чернігівській області.

Під час цьогорічного призову своє планове завдання вже майже виконали такі райони: Городоцький, Жовківський та Жидачівський райони. Натомість аутсайдером є Львів, зокрема Галицький та Франківський райони міста.

«Перші 400 призовників, як завжди, – це свідомі добровольці. Ми сподіваємося, що решту – 330 чоловік нам не доведеться шукати. Вони проявлять свою свідомість та прийдуть у військкомати», – додав він.

Як повідомляв Львівський портал, у зв’язку з епідемією коронавірусу в Україні черговий призов на стокову військову службу було перенесено на травень-липень.