В Україні перенесли військовий призов

Президент Володимир Зеленський переніс на травень-липень черговий призов на стокову військову службу. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, передає Львівський портал.

Зокрема, проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році переноситься з квітня – червня на травень – липень

Цим документом президент вніс зміни у свій попередній указ від 16 січня 2020 року №13 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році».