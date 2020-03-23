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В Україні перенесли військовий призов

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський переніс на травень-липень черговий призов  на стокову військову службу. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, передає Львівський портал.

 

Зокрема, проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році переноситься з квітня – червня на травень – липень

Цим документом президент вніс зміни у свій попередній указ від 16 січня 2020 року №13 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році».

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