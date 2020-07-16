У аеропорту «Львів» запрацювала лабораторія для тестування на COVID-19

У четвер, 16 липня, у Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького запрацювала приватна лабораторія, у якій усі охочі, котрі повернулися з подорожі, можуть зробити ПЛР-тестування на наявність коронавірусної інфекції. Про це інформує пресслужба аеропорту «Львів».

Так, у аеропорту «Львів» вже розпочав роботу пункт забору лабораторії «Унілаб». Тут відразу по прильоту можна зробити ПЛР-тест на наявність коронавірусної інфекції.

Вже сьогодні 23 пасажирів, які прилетіли з Лондона до Львова, зробили ПЛР-тести у аеропорту. Медична процедура разом з оформленням триває 15 хвилин.

Ця послуга є платною– 1500 грн. Розрахуватися за неї можна у безготівковій формі.

Детальніше про те, як пасажири, котрі вернулися із подорожей, можуть пройти ПЛР-тестування у аеропорту «Львів», читайте за цим посиланням.

Львівський портал писав, що громадяни, які прибувають в Україну із країн так званої «червоної зони», повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Втім завершити достроково її можна, отримавши негативний результат ПЛР-тесту. Детальніше про процедуру виходу зі самоізоляції і тестування на COVID-19 читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, станом на середину червня до списку країн «червоної зони» увійшли США, Росія, Білорусь, Італія, Іспанія, Франція, ОАЕ, Мальта та інші. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Додамо, що після повернення в Україну з Польщі самоізоляцію проходити не потрібно.

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Фото: аеропорт «Львів»