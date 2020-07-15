ПЛР-тестування в аеропорту «Львів»: все, що треба знати пасажирам

У Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького відкриють приватну лабораторію, де всі охочі відразу по прильоту зможуть пройти ПЛР-тестування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі аеропорту.

Вже найближчим часом в аеропорту «Львів» запрацює пункт забору лабораторії «Унілаб». Тут відразу по прильоту можна буде пройти ПЛР-тест, а результат отримати протягом 24 годин.

Йдеться не лише про пасажирів, які прибувають із країн «червоної» зони. Здати аналіз на COVID-19 можуть всі охочі.

«У пункті забору аеропорту буде проводитися забір матеріалу для ПЛР-тестування на COVID-19 у пасажирів, які прибувають з країн «червоної» зони та змушені перебувати на 14-денній ізоляції. Втім тести можуть здавати усі охочі, не лише ті, хто прилітають із «червоних» зон. Пасажири, які готуються відлітати з нашого аеропорту за кордон, теж можуть звертатися до пунктів забору лабораторії», – кажуть в аеропорту.

Оплачувати вартість ПЛР-дослідження можна лише у безготівковій формі.

Зазначимо, особи, що прибувають із країн «червоної» зони не зобов’язані проходити ПЛР-тестування в аеропорту «Львів». Це можна зробити у будь-якій іншій лабораторії, акредитованій Міністерством охорони здоров’я для проведення ПЛР-тестувань осіб, які хочуть достроково припинити 14-денну самоізоляцію.

Проте якщо ви хочете завершити самоізоляцію раніше, то, здаючи ПЛР-тест, у спеціальній формі потрібно вказати всі свої дані, поставити підпис і обов’язково вказати саме той номер телефону, що й у додатку «Дій вдома».

Коли результат ПЛР-тесту готовий, лабораторія автоматично передає його у Центр громадського здоров’я, який своєю чергою скеровує їх у додаток «Дій вдома». Якщо тест буде негативним, ви отримаєте відповідне повідомлення про можливість припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома».

«При здачі тесту ми дбаємо про комфорт наших пасажирів і завжди працюємо для того, щоб полегшити для вас умови подорожі. Ми сподіваємося, що можливість зробити тест безпосередньо в аеропорту дасть можливість тим, хто подорожує пришвидшити отримання дозволу на вихід із самоізоляції», – додають в аеропорту «Львів».

Львівський портал писав, що громадяни, які прибувають в Україну із країн так званої «червоної зони», повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Втім завершити достроково її можна, отримавши негативний результат ПЛР-тесту. Детальніше про процедуру виходу зі самоізоляції і тестування на COVID-19 читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, станом на середину червня до списку країн «червоної зони» увійшли США, Росія, Білорусь, Італія, Іспанія, Франція, ОАЕ, Мальта та інші. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Додамо, що після повернення в Україну з Польщі самоізоляцію проходити не потрібно.

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