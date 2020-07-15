На Львівщині 34 тисячі ФОПів отримують допомогу по частковому безробіттю

Станом на 14 липня на Львівщині 34 875 ФОПів отримують допомогу по частковому безробіттю. Загалом в Україні таку допомогу отримують понад 153 тисячі фізичних осіб підприємців. Про це Львівському порталу повідомили в Мінекономіки України.

Станом на 14 липня за програмою допомоги по частковому безробіттю до центрів зайнятості роботодавці подали понад 197 тис. пакетів документів. 171 тис. заявок надійшла від фізичних осіб підприємців, які не мають найманих працівників. Вже прийнято понад 175 тис. рішень для здійснення виплат 326 тис. працівників (з них понад 153 тис. – для ФОПів).

«Логіка програми по частковому безробіттю проста – щоб підприємства не звільняли людей. З цією метою ми робимо виплати, які є прямими і безповоротними. Така фінансова підтримка дає можливість бізнесу, і що важливо, саме малому бізнесу і середньому бізнесу, почуватися більш впевнено в майбутньому та відновитись після завершення карантину», – наголошує Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За кількістю прийнятих рішень щодо призначення допомоги з часткового безробіття, перше місце посідає Львівщина – 34 875 позитивних рішень.

До лідерів з призначення допомоги також входять:

Харківська область – 24 723 рішення;

Івано-Франківська область – 17 155 рішень;

Донецька область – 16 858 рішень;

Чернівецька область – 16 723 рішення;

Сумська – 16 340 рішень.

Щодо загальної ситуації на ринку праці, то кількість зареєстрованих безробітних вийшла на плато. Четвертий тиждень поспіль чисельність шукачів роботи не перевищує позначку у майже 517 тисяч осіб, з яких 432, 9 тис. осіб вже отримують допомогу по безробіттю.

«Ми бачимо, що через прийняті Урядом і Президентом рішення з відновлення економічної діяльності, динаміка позитивна. Підстави для оптимізму є. Суттєвого росту нової кількості аплікантів ми не передбачаємо», – коментує міністр.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині виплати по частковому безробіттю через карантин отримують понад 33 тисячі людей.

Зазначимо, що під час коронавірусного карантину пом’якшили умови отримання матеріальної допомоги по безробіттю тим українцям, які звільнились з роботи за власним бажанням.

Нагадаємо, Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.

Також ми повідомляли, що кількість офіційних безробітних в державі збільшилася на 48%. При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч, що майже на 60% менше, ніж було в травні торік.

Зокрема, станом на середину червня без роботи залишилися понад 15 тисяч мешканців Львівщини.

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