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Львівський перинатальний центр змагається за 2 млн грн ґранту від Японії

Наталя Дуляба

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Львівський обласний клінічний перинатальний центр бере участь у грантовій програмі уряду Японії «Кусаноне». Якщо медзаклад виграє, то отримає 2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Львівський перинатальний центр подав свою заявку на участь у гранті від уряду Японії. Проєктна пропозиція вже увійшла до другого етапу конкурсного відбору.

Якщо перинатальний центр виграє цей ґрант, то отримає близько 2 млн грн. Ці кошти медзаклад планує витратити на закупівлю обладнання для новонароджених.

«Допомога новонародженим є одним з основних пріоритетів. Сьогодні акушерство стало більш перинатальним, орієнтованим не лише на жінку, але й на конкретну дитину. Ми віримо в наш успіх», – кажуть у Львівському перинатальному центрі.

Нагадаємо, першу чергу Львівського обласного перинатального центру, що на вул. Джорджа Вашингтона у Львові, відкрили у квітні 2018 року, втім повноцінно вона запрацювала лише влітку. Згодом у медзакладі почали відновлювати інший корпус.

У Львівській облраді анонсували повне відкриття перинатального центру навесні 2019 року, однак цього досі не сталось. Для завершення ремонту у гінекологічному корпусі потрібно ще 60 млн грн.

Нещодавно до обласного перинатального центру приєднали ще й Центр репродуктивного здоров’я.

Загалом у Львівському перинатальному центрі є п’ять відділень: пологове, післяпологове, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, відділення доношених і недоношених дітей, відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, відділення патології вагітності.

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