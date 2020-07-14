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З наступного тижня почнеться ремонт другої частини Хуторівки

Ольга Денисяка

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Станом на 14 липня на першій частині вулиці. Хуторівка вже завершують стелити перші шари асфальту. Відтак з наступного тижня почнеться ремонт другої частини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова повідомила, що станом на 14 липня завершені роботи щодо заміни всіх інженерних мережах, і на першій половині дороги вже нанесено два шари асфальту. Залишиться постелити фінішний шар. Тому, вже ближче до кінця цього тижня підрядник буде готовий розпочати роботи на другій частині дороги.

«Там передбачено розширення, облаштування дорожнього корита, нанесення нового асфальтного покриття. Відповідно, коли перейдемо до робіт на другій частині, то та частина, яка зараз в роботі, буде відкрита для проїзду транспорту. З обох боків дороги буде облаштовано велодоріжки, тротуари. Асфальтування велодоріжок розпочнемо в серпні. Та наголошу, що підрядник рухається згідно з планом», – зазначила Оксана Єстеферова.

Зазначимо, капітальний ремонт Хуторівки стартував наприкінці січня. Львову він обійдеться у 125,5 млн грн. Ці кошти міськрада Львова взяла у кредит. Всі роботи виконує ТзОВ «Онур», яке перемогло у тендері.

Завершити ремонт вулиці планують до кінця вересня. Відновленою Хуторівкою запустять тролейбус, який курсуватиме від вул. Наукової до просп. Червоної Калини.

Також після завершення всіх робіт тут облаштують окремі смуги для руху громадського транспорту.

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