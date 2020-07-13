В Україні стабілізується ситуація з поширенням COVID-19, – Степанов

В Україні відбувається певна стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції. Про це під час традиційної селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського повідомив зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба Офісу президента.

Як зазначив очільник МОЗ, за минулий тиждень зменшилася кількість госпіталізацій з коронавірусом.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив статистику: за останню добу виявлено 612 заражених, 385 осіб одужали. Нині в Україні понад 26 тис. активних хворих. Лідерами серед виявлених інфікованих є Львівська (99 осіб) та Закарпатська (79 осіб) області.

Голова Національної поліції Ігор Клименко додав, що за останню добу через порушення карантину припинено діяльність 143 розважальних закладів, зокрема нічних клубів і закладів харчування. На них складено 102 адмінпротоколи.

Як відомо, в Україні станом на ранок 13 липня підтверджено 54 133 випадки COVID-19. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 612 випадків. Також 385 людей одужали, а 15 хворих – померли.

Львівщина вже кілька тижнів є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Втім 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

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