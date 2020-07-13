В центрі Львова відкриють фотовиставку, аби нагадати про домашнє насильство

У середу, 15 липня, у самому серці Львова, на площі Ринок, відкриють фотовиставку «Відчуй, наскільки мені боляче», яка присвячена боротьбі з домашнім насильством. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Виставка «Відчуй, наскільки мені боляче» є першою частиною фототрилогії, яку запускають для боротьби з домашнім насильством. Сцени домашнього насильства зображені на світлинах фотографині Зої Мельнійчук.

Організатори соціальної фотовиставки хочуть привернути увагу суспільства до такої проблеми і наголошують: важливо не мовчати, коли тобі завдають болю.

«Відчуй, наскільки мені боляче» – це 8 життєвих ситуацій домашнього насильства, від яких щодня потерпають чоловіки та жінки. На 8 світлинах зображено 4 види домашнього насильства: фізичне, психологічне, економічне, сексуальне. Кожен з видів домашнього насильства у фотопроєкті поділений за гендером, тобто до кожного – по два фото: на одному з них зображено насильство над чоловіком, на іншому – насильство над жінкою», – йдеться у повідомленні.

Проєкт реалізовує Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді разом із фотографинею Зоєю Мельнійчук.

Зазначимо, що у Львові працює Мобільна бригада, яка надає безкоштовну допомогу людям, які постраждали від домашнього насильства. Гаряча лінія Мобільної бригади: 0−800−307−305 (усі дзвінки безкоштовні).

Також із кінця 2019 року у Львові діють мобільні групи поліції з протидії домашньому насильству. Водночас на вул. Личаківській планують відкрити центр для постраждалих від домашнього насильства.

Як писав Львівський портал, із початку 2020 року на Львівщині покарали майже 1500 домашніх тиранів. Водночас у поліції кажуть, що під час коронавірусного карантину на території області побільшало випадків домашнього насильства.