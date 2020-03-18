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Від початку року на Львівщині покарали майже 1500 домашніх тиранів

Ольга Денисяка

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Від початку 2020 року правоохоронці розглянули 3603 звернення про вчинення домашнього насильства. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Станом на 17 березня до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства притягнули 1422 сімейних дебоширів, на 550 з них правоохоронці винесли термінові заборонні приписи. Окрім того, на облік взяли 942 особи.

Нагадаємо, у січні набув чинності закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство і злочини на сексуальному ґрунті.

Для боротьби з домашнім насильством Львівська міська рада затвердила відповідну програму. У її межах протягом 2019-2020 років проводитимуть низку інформаційно-просвітницьких заходів, круглих столів, тренінгів щодо запобігання та протидії домашньому насильству.

Зазначимо, що у Львові працює дві мобільні групи поліції для негайного реагування на повідомлення мешканців про вчинення домашнього насильства.

Також у місті є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

Зараз благодійна організація «Фонд «Горіховий дім» облаштовує соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Створення такого закладу ще навесні передбачила Львівська міськрада.

Львівський портал повідомляв, що з початку року Нацполіція зареєструвала 115 тисяч звернень щодо домашнього насильства та відкрила 1500 кримінальних проваджень за  цими фактами.

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