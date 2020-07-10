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У Львові збудують новий торговий центр

Наталя Дуляба

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На вул. Садовій, 2-А, що у Залізничному районі, спорудять новий торговий центр. Він з’явиться на місці недобуду. Відповідне рішення сьогодні, 10 липня, прийняв виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так, ТзОВ «Інсула інвест» отримало містобудівні умови та обмеження на реконструкцію об’єкта незавершеного будівництва на вул. Садовій, 2-А під торговий центр.

Йдеться про недобудовану споруду, що розташована відразу біля ринку «Новий». Її готовність становить 58%. Тепер тут зведуть новий торговий центр. При цьому тут передбачили лише відриту наземну парковку.

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Своїм рішенням виконком встановив, що висота майбутнього ТЦ не повинна перевищувати 9,5 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Інсула інвест» існує з 2015 року і займається будівництвом. Його кінцевим бенефіціарним власником є львів’янин Олександр Берба. Раніше він був пов’язаний із компанією Avalon Inc. та мав стосунок до інших фірм, пов’язаних із нею.

Саме ТзОВ «Інсула інвест» збиралось перебудувати віллу Терлецьких на вул. Сахарова під скляні офіси. Інша фірма Олександра Берби, ТзОВ «Агенція «Європростір», збудує масштабний комплекс на перехресті вул. Стрийська – Наукова, якому нещодавно мерія вдвічі збільшила висоту.

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