ОСТАННІ НОВИНИ

Польща відновила карантин для авіапасажирів з України

Вероніка Рой

|

Польща з 3 липня знову запроваджує обов’язковий карантин для осіб, котрі прилітають з України, який було скасовано лише 1 липня. Про це йдеться в розпорядженні глави МВС Польщі,  передає Укрінформ.

 

Зокрема, у документі з переліку країн поза межами ЄС, з аеропортів яких пасажири мають право на в’їзд на територію Польщі без обов’язкового карантину, вилучено Україну.

Водночас у розпорядженні глави МВС додано нові категорії осіб, які звільняються від проходження карантину після перетину кордону. Зокрема, йдеться про учнів, студентів різних форм навчання, слухачів вишів післядипломної освіти, аспірантів, які документально доведуть на кордоні факт навчання в Польщі. Ця норма також поширюється на вчених, які проводять тут наукову чи дослідницьку роботу.

Зазначимо, раніше прикордонна служба Польщі повідомляла, що пасажири, які прибуватимуть авіарейсами з України, звільняються від обов’язкового 14-денного карантину пасажирів.

До слова, через зростання темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19, Україна потрапила до «червоної зони» ризику для відвідувачів країни.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно в Україні презентували інтерактивну онлайн-карту, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу.

Нагадаємо, з 1 липня свої кордони для українських туристів відкрили п’ять країн. Інші залишаються зачиненими для Україні через нестабільну епідеміологічну ситуацію.

Зазначимо, за рішенням, ухваленим Радою ЄС 30 червня, зберігається загальна заборона на некритичні поїздки мешканців України до Євросоюзу. Проте з 1 липня все ж з’явиться можливість перетину кордону для окремих категорій українських громадян, а також громадян інших третіх країн.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
10 найцікавіших фактів про 120-ий ювілейний театральний сезон Львівської опери
Стефанія ОЛІЙНИК для Львівського порталу
10 найцікавіших фактів про 120-ий ювілейний театральний сезон Львівської опери

Розпочався на червоній доріжці, а завершився онлайн: хоч сезон 2019/2020 Львівська національна опера, як і всі театри Ук...

Претенденти на голову Городоцької ОТГ
Омелян ШЕВЧУК
Претенденти на голову Городоцької ОТГ

До місцевих виборів в Україні, що мають відбутися 25 жовтня, залишається менше п’яти місяців. Офіційний старт виборчих п...

Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...