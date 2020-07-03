Польща відновила карантин для авіапасажирів з України

Польща з 3 липня знову запроваджує обов’язковий карантин для осіб, котрі прилітають з України, який було скасовано лише 1 липня. Про це йдеться в розпорядженні глави МВС Польщі, передає Укрінформ.

Зокрема, у документі з переліку країн поза межами ЄС, з аеропортів яких пасажири мають право на в’їзд на територію Польщі без обов’язкового карантину, вилучено Україну.

Водночас у розпорядженні глави МВС додано нові категорії осіб, які звільняються від проходження карантину після перетину кордону. Зокрема, йдеться про учнів, студентів різних форм навчання, слухачів вишів післядипломної освіти, аспірантів, які документально доведуть на кордоні факт навчання в Польщі. Ця норма також поширюється на вчених, які проводять тут наукову чи дослідницьку роботу.

Зазначимо, раніше прикордонна служба Польщі повідомляла, що пасажири, які прибуватимуть авіарейсами з України, звільняються від обов’язкового 14-денного карантину пасажирів.

До слова, через зростання темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19, Україна потрапила до «червоної зони» ризику для відвідувачів країни.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно в Україні презентували інтерактивну онлайн-карту, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу.

Нагадаємо, з 1 липня свої кордони для українських туристів відкрили п’ять країн. Інші залишаються зачиненими для Україні через нестабільну епідеміологічну ситуацію.

Зазначимо, за рішенням, ухваленим Радою ЄС 30 червня, зберігається загальна заборона на некритичні поїздки мешканців України до Євросоюзу. Проте з 1 липня все ж з’явиться можливість перетину кордону для окремих категорій українських громадян, а також громадян інших третіх країн.