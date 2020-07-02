Польща скасувала 14-денний карантин для пасажирів літаків із України

Польща звільнила від обов’язкового 14-денного карантину пасажирів, які прибувають авіарейсами з України. Відповідні роз’яснення розміщені на сайті Прикордонної служби Польщі, передає Європейська правда.

Повідомляється, що після скасування контролю на внутрішніх кордонах ЄС (опівночі з 12 на 13 червня), на цих відрізках немає також санітарного контролю та обов’язку проходити карантин для тих, хто прибуває до Польщі.

Проте на зовнішньому кордоні ЄС надалі діють обмеження, зокрема стосовно в’їзду іноземців до Польщі та вимога карантину.

Але є низка винятків для осіб, які після перетину польського кордону від карантину звільняються: «Пасажири повітряних суден, які здійснюють міжнародний рейс з аеропорту, розташованого на території: Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Республіки Албанія, Республіки Корея та України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, з 1 липня свої кордони для українських туристів відкрили п’ять країн. Інші залишаються зачиненими для Україні через нестабільну епідеміологічну ситуацію.

Зазначимо, за рішенням, ухваленим Радою ЄС у вівторок, зберігається загальна заборона на некритичні поїздки мешканців України до Євросоюзу. Проте з 1 липня все ж з’явиться можливість перетину кордону для окремих категорій українських громадян, а також громадян інших третіх країн.