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Україна потрапила до країн «червоної зони»

Ольга Денисяка

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Через зростання темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19, Україна потрапила до «червоної зони» ризику для відвідувачів країни. Про це у Facebook повідомляє Державне агентство розвитку туризму України, передає Львівський портал.

 

Україна потрапила до «червоної зони», тому що показник захворювання на COVID-19 становить вище 40 випадків на добу на 100 тисяч населення.

Для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію.

У повідомленні також зазначається, що громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну, мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком «Дій вдома». Ті, хто із «зелених країн» – можуть приїжджати безперешкодно за наявності страхового полісу.

Список країн формує Міністерство охорони здоров’я України, ознайомитися з ним можна за посиланням.

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Зазначимо, що в Україні станом на ранок 23 червня зафіксовано 38 074 випадки COVID-19, з них – 1035 летальних (+23 за минулу добу), 16 956 пацієнтів одужало (+314 за минулу добу). За добу підтверджено 833 нові випадки.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно в Україні презентували інтерактивну онлайн-карту, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу.

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