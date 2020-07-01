7 продуктів, які зміцнюють імунітет і допомагають при запаленнях

Збалансоване харчування є важливим компонентом нашого здоров’я. Важливо не лише споживати якісні продукти, а й ті, які багаті на вітаміни та мікроелементи. Більше того, є й такі продукти, які допомагають зміцнювати імунітет і знижувати запальні процеси в організмі. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Запальний процес в організмі може бути нормальною імунною реакцією. Запалення, наприклад, необхідне для загоєння ран або ж для боротьби з інфекціями – температура тіла підвищується і «позначається» те місце, куди потрапив вірус чи бактерія.

Коли запалення є захисною реакцією організму, то існує багато доказово ефективних засобів для боротьби з ним. Але якщо стан хронічного запалення викликаний стресом, то допомогти може лише корекція поведінки, перехід на здоровий спосіб життя та збагачення свого раціону «протизапальними продуктами».

«Протизапальними» вважаються продукти багаті вітамінами та фітонутрієнтами, які здатні підтримувати здорову імунну відповідь та є важливими для попередження виникнення хронічних запальних процесів в організмі.

7 смачних продуктів, які підтримують імунну систему та знижують запалення:

Куркума

Куркума – порошок жовтого кольору, який отримують з кореневища однойменної рослини. Ця спеція є однією з найбільш корисних і відомих лікарських рослин. Сучасні дослідження підтвердили її сильну протизапальну, противірусну, болезаспокійливу, антимікробну і протиракову дію. На сьогодні куркума є однією з найбільш вивчених антиоксидантних лікарських рослин в світі.

Куркумін, активний інгредієнт куркуми, є потужним антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами в тілі, які пошкоджують клітини. Він також покращує опірність клітин до інфекцій і злоякісних пухлин.

В куркумі міститься величезна кількість вітаміну С, Е, А і К. Як відомо, вітаміни С, Е та А – міцні антиоксиданти з вираженою імунозміцнюючою дією. Куркуму рекомендують додавати в їжу, що містить жири, – у м’ясні страви, каші з оліями, в салати.

Гарбузове насіння

Гарбузове насіння багате на магній, марганець, мідь і цинк, а також містить корисні рослинні сполуки, фітостероли і антиоксиданти, що полюють за вільними радикалами.

У чверті склянки гарбузового насіння міститься майже половина рекомендованої добової норми магнію, який регулює серцевий ритм, впливає на правильне формування кісток і зубів, розслаблення кровоносних судин та на функціонування кишечника.

А цинк, якого є багато у складі гарбузового насіння, підтримує здоровий імунітет, сон, настрій, відчуття смаку і запаху, здоров’я очей і шкіри, регуляцію інсуліну і чоловічу статеву функцію.

Броколі

Броколі має найміцніші захисні властивості серед усіх видів капусти. Вона є чудовим джерелом фітонутрієнтів глюкозинолатів, флавоноїдів та інших зміцнюючих здоров’я антиоксидантних і протиракових з’єднань.

Однією з речовин, що відомі протираковою дією, є сульфорафан. Він підтримує нормальну функцію і ділення клітин, викликаючи одночасно апоптоз (запрограмовану загибель) клітин раку кишечника, передміхурової залози, грудей, раку легенів, викликаного тютюнопалінням.

Три порції броколі в тиждень можуть знизити ризик раку простати більш ніж на 60%.

Ферментовані продукти

70-80% клітин, що утворюють імунну систему, знаходяться саме у кишківнику. Тому аби зберегти його здорову мікрофлору, слід звернути увагу на ферментовані продукти.

Квашена капуста, солоні огірки, кефір, чайний гриб та інші ферментовані продукти – головний каталізатор захисту від більшості хвороб. Їх варто включати у свій щоденний раціон.

Часник

Часник також допомагає підвищити імунітет. Він містить більше 100 біологічно корисних хімічних речовин, які знижують рівень холестерину і знищують інфекцію.

Часник можна вживати у вареному або сирому вигляді. Але варто зауважити, що термічно необроблений часник не рекомендують людям із захворюваннями шлунку та печінки.

Ківі

Ківі – велике джерело вітаміну С, який підтримує імунну систему. Одна порція ківі (близько двох плодів) містить 137 міліграм вітаміну С, який є сильним вільнорадикальним «гасителем» і, відповідно, сильним антиоксидантом в організмі.

Кістковий бульйон

У бульйоні, звареному на кістках, утворюється речовина хондроїтинсульфат. Її пов’язують як з протизапальними, так і з імунорегуляторними ефектами.

Потенційно небезпечні бактерії та речовини погіршують здоров’я кишечника, а відтак і нашу імунну систему. А речовини, що містить кістковий бульйон, допомагають відновити кишкову оболонку та відіграють важливу роль у підтримці вмісту колагену і еластину між тканинними волокнами.