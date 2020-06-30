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Wizz Air відкриє рейс зі Львова до Пардубіце

Вероніка Рой

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Авіакомпанія Wizz Air з вересня планує відкрити рейс зі Львова до чеського міста Пардубіце. Лоукостер вже відкрив продаж квитків на цей рейс. Про це інформує Avianews.com.

 

Як повідомляється, авіакомпанія має намір запустити польоти з 1 вересня. Рейси до Львова виконуватимуть тричі на тиждень: у вівторок, четвер та суботу.

Зі Львова літак вилітатиме о 20:50 та прибуватиме у Пардубіце в 22:05. У зворотньому напрямку з Пардубіце рейс запланований о 22:35. Вартість квитків стартує від 579 грн в один бік.

Зазначимо, чеське місто Пардубіце розташоване в 125 км від Праги. Час в потязі становить близько 1 години.

Як відомо, через пандемію коронавірусу Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня.

Міжнародні пасажирські авіаперевезення в Україні відновили із 15 червня, а внутрішні – з 5 червня. Аеропорт «Львів» заявляв про готовність до відновлення польотів ще з травня.

Нагадаємо, 19 червня аеропорт «Львів» відновив роботу, адже пасажирські авіаперевезення призупинили на три місяці через пандемію коронавірусу.

Львівський портал писав, куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.

Фото: Юрій Танчин

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