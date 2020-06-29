В Україні вдвічі побільшало хворих на пневмонію

За останній місяць кількість хворих на пневмонію в Україні зросла більше ніж удвічі. Серед них переважають пацієнти, у яких розвинулась пневмонія на фоні COVID-19. Про це в понеділок, 29 червня, під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами очільника МОЗ, протягом червня в Україні вдвічі зросла кількість хворих, у яких розвинулась пневмонія як ускладнення коронавірусу.

В середині квітня в Україні щотижня реєстрували 5061 випадок пневмонії, втім згодом цей показник впав завдяки карантину. У травні щотижневий показник пневмоній становив 2143 випадки, а зараз він сягнув до понад 4000 випадків на тиждень.

Водночас Максим Степанов додав, що всіх хворих на COVID-19 паралельно перевіряють на пневмонію.

«Тобто незалежно від того, чи є симптоми коронавірусу, чи немає, ми тестуємо всіх (хто захворів – ред.) без виключення на пневмонію, які реєструються в нашій країні. Це важливо, тому що основним таким ускладненням COVID-19 є пневмонія, яка дуже важко проходить і дуже часто призводить до летальних випадків», – сказав міністр охорони здоров’я.

Нагадаємо, наприкінці березня у МОЗ заявили, що всім померлим від пневмонії будуть робити розтин.

Під час пандемії коронавірусу хворих із пневмонією у Львові лікують у 8-ій лікарні. Детальніше про симптоми запалення легень читайте за цим посиланням.

Нещодавно заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.

Станом на 29 червня на Львівщині коронавірус підхопили 5292 мешканці. За останню добу виявили 115 нових хворих. Львівщина – лідер в Україні за кількістю хворих на COVID-19.

Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19