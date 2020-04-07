Пневмонія: що варто знати про симптоми

Центр громадського здоров’я розповів про симптоми пневмонії (запалення легень). Ця форма гострої респіраторної інфекції – одне із ускладнень, що може розвинутися внаслідок захворювання на COVID-19.
Пневмонія вражає передусім альвеоли – основний функціональний елемент легень. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям, а у хворого на пневмонію в альвеолах накопичуються слиз та рідина, що ускладнюють газообмін і зумовлюють біль під час дихання.
Симптоми пневмонії:
- підвищення температури тіла (до 38–39 °C, рідше – до 37,2–37,4 °C);
- кашель із виділенням слизово-гнійного (зеленкуватого) або навіть гнійного мокротиння, інколи може бути «сухе» покашлювання;
- відчуття браку повітря;
- зниження апетиту;
- втома, сонливість, пітливість;
- задишка внаслідок фізичного навантаження, інколи біль за грудиною;
- втягнення грудної клітки – під час вдихання западає її нижня частина (у здорової людини грудна клітка розширюється під час вдихання);
- свистячі хрипи під час дихання.
За пневмонії часто вислуховують хрипи в легенях. Але вислухати їх удається не завжди. Діагностувати недугу допомагають рентген і комп’ютерна томографія, пульсоксиметрія, аналіз крові та мокротиння.
«Якщо ви відчули симптоми ГРВІ: високу температуру, сухий кашель, ускладнене дихання – терміново зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Лише фахівець може підтвердити або спростувати ваші побоювання, поставити діагноз і, за потреби, призначити відповідне лікування», – наголошують у Центрі громадського здоров’я.
Якщо у вас немає сімейного лікаря, укласти декларацію можна у зручний для вас час. Це безплатно. Телефон інформаційно-довідкової служби: 16-77.
Якщо ви не знаєте, до кого звернутися, телефонуйте на гарячу лінію Центру громадського здоров’я України для консультації щодо нової коронавірусної інфекції: 0-800-505-840.
Як відомо, станом на ранок в Україні зафіксували 1462 випадки інфікування коронавірусом. Із них 45 людей померло, а 28 – вже одужали.
Соломія Головіна