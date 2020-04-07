ОСТАННІ НОВИНИ

Пневмонія: що варто знати про симптоми

Соломія Головіна

|

Центр громадського здоров’я розповів про симптоми пневмонії (запалення легень). Ця форма гострої респіраторної інфекції – одне із ускладнень, що може розвинутися внаслідок захворювання на COVID-19.

 

Пневмонія вражає передусім альвеоли – основний функціональний елемент легень. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям, а у хворого на пневмонію в альвеолах накопичуються слиз та рідина, що ускладнюють газообмін і зумовлюють біль під час дихання.

Симптоми пневмонії:

  • підвищення температури тіла (до 38–39 °C, рідше – до 37,2–37,4 °C);
  • кашель із виділенням слизово-гнійного (зеленкуватого) або навіть гнійного мокротиння, інколи може бути «сухе» покашлювання;
  • відчуття браку повітря;
  • зниження апетиту;
  • втома, сонливість, пітливість;
  • задишка внаслідок фізичного навантаження, інколи біль за грудиною;
  • втягнення грудної клітки – під час вдихання западає її нижня частина (у здорової людини грудна клітка розширюється під час вдихання);
  • свистячі хрипи під час дихання.

За пневмонії часто вислуховують хрипи в легенях. Але вислухати їх удається не завжди. Діагностувати недугу допомагають рентген і комп’ютерна томографія, пульсоксиметрія, аналіз крові та мокротиння.

«Якщо ви відчули симптоми ГРВІ: високу температуру, сухий кашель, ускладнене дихання –  терміново зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Лише фахівець може підтвердити або спростувати ваші побоювання, поставити діагноз і, за потреби, призначити відповідне лікування», – наголошують у Центрі громадського здоров’я.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, укласти декларацію можна у зручний для вас час. Це безплатно. Телефон інформаційно-довідкової служби: 16-77.

Якщо ви не знаєте, до кого звернутися, телефонуйте на гарячу лінію Центру громадського здоров’я України для консультації щодо нової коронавірусної інфекції: ‪0-800-505-840.

Як відомо, станом на ранок в Україні зафіксували 1462 випадки інфікування коронавірусом. Із них 45 людей померло, а 28 – вже одужали.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

всі статті
Загрузка...