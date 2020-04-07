Пневмонія: що варто знати про симптоми

Центр громадського здоров’я розповів про симптоми пневмонії (запалення легень). Ця форма гострої респіраторної інфекції – одне із ускладнень, що може розвинутися внаслідок захворювання на COVID-19.

Пневмонія вражає передусім альвеоли – основний функціональний елемент легень. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям, а у хворого на пневмонію в альвеолах накопичуються слиз та рідина, що ускладнюють газообмін і зумовлюють біль під час дихання.

Симптоми пневмонії:

підвищення температури тіла (до 38–39 °C, рідше – до 37,2–37,4 °C);

кашель із виділенням слизово-гнійного (зеленкуватого) або навіть гнійного мокротиння, інколи може бути «сухе» покашлювання;

відчуття браку повітря;

зниження апетиту;

втома, сонливість, пітливість;

задишка внаслідок фізичного навантаження, інколи біль за грудиною;

втягнення грудної клітки – під час вдихання западає її нижня частина (у здорової людини грудна клітка розширюється під час вдихання);

свистячі хрипи під час дихання.

За пневмонії часто вислуховують хрипи в легенях. Але вислухати їх удається не завжди. Діагностувати недугу допомагають рентген і комп’ютерна томографія, пульсоксиметрія, аналіз крові та мокротиння.

«Якщо ви відчули симптоми ГРВІ: високу температуру, сухий кашель, ускладнене дихання – терміново зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Лише фахівець може підтвердити або спростувати ваші побоювання, поставити діагноз і, за потреби, призначити відповідне лікування», – наголошують у Центрі громадського здоров’я.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, укласти декларацію можна у зручний для вас час. Це безплатно. Телефон інформаційно-довідкової служби: 16-77.

Якщо ви не знаєте, до кого звернутися, телефонуйте на гарячу лінію Центру громадського здоров’я України для консультації щодо нової коронавірусної інфекції: ‪0-800-505-840.

Як відомо, станом на ранок в Україні зафіксували 1462 випадки інфікування коронавірусом. Із них 45 людей померло, а 28 – вже одужали.