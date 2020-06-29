На Львівщині – ще три смерті від COVID-19

На Львівщині померли ще три людини, у яких був діагностований коронавірус. Новими жертвами COVID-19 стали жінки віком 65, 70 та 77 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Двоє із трьох жінок померли у неділю, 28 червня. Коронавірус за життя виявили лише в однієї пацієнтки.

Жінка, 65 років, померла 25 червня. Позитивний результат тесту, що підтвердив коронавірус, отримали посмертно – 26 червня. Пацієнтка лікувалась у Турківський центральній райлікарні, згодом її перевели до Центру легеневого здоров’я у Львові.

Жінка, 77 років, померла 28 червня. COVID-19 підтвердився теж 28 червня. Хвора перебувала в обласній інфекційній лікарні.

Жінка, 70 років, померла 28 червня. Позитивний ПЛР-тест отримали 26 червня. Пацієнтка була під’єднана до апарату ШВЛ, лікувалась у лікарні в Стрию.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 143 мешканці Львівської області. Одужала 741 людина.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підхопили 5292 мешканці. За останню добу виявили 115 нових хворих. Львівщина – лідер в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас станом на середину червня в обласній інфекційній лікарні вже практично не було вільних місць.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.