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Львівські патрульні допомогли госпіталізувати бабцю з інсультом

Наталя Дуляба

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У неділю, 28 червня, у Львові двоє поліцейських допомогли швидко доправити до лікарні 80-річну бабусю, у якої стався інсульт. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Випадок стався орієнтовно о 20:00 год. на вул. Городоцькій. Патрульні інспектори Назарій Пурський та Олександр Пасс якраз оформляли ДТП, як до них за допомогою звернувся невідомий.

Чоловік пояснив, що самотужки везе у лікарню свою 80-річну бабусю, у якої стався інсульт, і попросив правоохоронців супроводити їх.

«Вільних екіпажів поблизу не було, тому учасники ДТП погодилися, що людське життя важливіше ніж витрачений на очікування час. Патрульні Назарій та Олександр негайно супроводили автомобіль Honda з 80-річною бабусею в лікарню швидкої допомоги. Там вони не залишили чоловіка наодинці з літньою жінкою, а допомогли дістати її з авто та покласти на медичну каталку. Після цього жінку передали лікарям», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно львівські патрульні врятували 32-річну жінку, яка хотіла накласти на себе руки. До цього інспектори врятували від самогубства ще двох людей: 16-річного юнака та 23-річного хлопця.

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