Патрульні у Львові врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство після сварки із дружиною

У суботу вночі, 27 червня, у Львові патрульні врятували мешканця Хмельницької області, який хотів покінчити життя самогубством після сварки зі своєю дружиною. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Близько 3-ої години ночі на вулиці Науковій патрульні помітили автомобіль Volkswagen, який постійно їздив з однієї смугу на іншу. Копи наздогнали та зупинили автівку.

«Під’їхавши до автомобіля вони побачили, що колеса вперті у бордюр. Заднє вікно розбите. Патрульні, просвітивши ліхтарем вікна, побачили чоловіка, в якого руки були в крові, а також, салон був плямах бурого кольору. Поліцейські негайно почали надавати домедичну допомогу. Виявилося, що у чоловіка відкритий перелом руки. Вони наклали джгут і викликали швидку медичну допомогу. Чоловік нічого не пам’ятав, не міг сказати свого імені. Скаржився на сильний головний біль і оніміння кінцівок. Він час від час втрачав орієнтування в просторі. Довкола лежали його документи. Патрульні встановили, що це 23-річний мешканець Хмельницької області», – розповідають патрульні.

Згодом на телефон чоловіка зателефонувала його мама, котра повідомила, що син посварився з дружиною і сказав, що більше не хоче жити та вибачився за все. На місце події викликали швидку медичну допомогу.

Нагадаємо, вчора у Львові патрульні врятували від самогубства 16-річного юнака.