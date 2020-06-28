Львівські патрульні врятували від самогубства 32-річну жінку

У Львові патрульні врятували 32-річну жінку від самогубства жінку, котра хотіла покінчити з життям самогубством. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівщини.

Інцидент трапився у п’ятницю, 26 червня. Того дня о 20 год. патрульні отримали виклик на вулицю Тарнавського. Заявники повідомили, їхня дочка має намір вчинити самогубство. Батьки розповіли, що донька більше не бере слухавку і не відчиняє двері.

«З дозволу заявників патрульні через балкон сусідів перелізли у помешкання 32-річної жінки. Витиснувши дверну раму балкону, вони потрапили всередину. У помешканні жінка, ймовірно, під дією медичних препаратів. Вона не розуміла, що до неї говорять і сама не може спілкуватися. Поліцейські негайно відчинили двері і жінці почали надавати медичну допомогу», – розповіли у патрульній поліції.

Зазначимо, за останні дні патрульні врятували від самогубства ще двох людей: 16-річного юнака та 23-річного хлопця.