Львівські патрульні врятували від самогубства 16-річного юнака

У Львові патрульні врятували 16-річного хлопця, котрий хотів вчинити самогубство, кидаючись під колеса автівок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Патрульним повідомили, що на вулиці Авраама Лінкольна хлопець кидається під автомобілі і кричить водіям: «Вбийте мене!». Приїхавши на місце події, копи побачили, що 16-річний юнак був у дуже збудженому і агресивному стані: жодних розмов чути не хотів. Патрульні застосували заходи фізичного впливу і забрали хлопця з дороги.

Неповнолітній пояснив, що не хоче жити, бо його друга збив автомобіль (він живий). На місце події викликали швидку медичну допомогу. Медики поспілкувалися з хлопцем і прийняли рішення, що він потребує негайної шпиталізації.