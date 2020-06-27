Польська авіакомпанія LOT відновлює польоти з Варшави до Львова

Польський авіаперевізник LOT з липня має намір відновити прямі авіарейси зі Львова до Варшави. Про це інформує Польське радіо.

Так, регулярні авіарейси зі Львова до Варшава планують відновити з 15 червня. Згідно із сайтом авіаперевізника, зі Львова вилітатиме вирушатиме о 14:45 чи о 18:20 – це залежить від дня. З Варшави до Львова літак вирушатиме о 11:55 або о 15:30. Виконувати рейси планують щодня.

За інформацією Польського радіо, LOT відновлює також регулярні авіарейси з Варшави до Одеси та Києва.

Регулярні пасажирські рейси в Польщі були призупинені у середині березня. Причиною стала пандемія коронавірусу.

Як відомо, через пандемію коронавірусу Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня.

Міжнародні пасажирські авіаперевезення в Україні відновили із 15 червня, а внутрішні – з 5 червня. Аеропорт «Львів» заявляв про готовність до відновлення польотів ще з травня.

Нагадаємо, 19 червня аеропорт «Львів» відновив роботу, адже пасажирські авіаперевезення призупинили на три місяці через пандемію коронавірусу.

Львівський портал писав, куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.