ОСТАННІ НОВИНИ

Польська авіакомпанія LOT відновлює польоти з Варшави до Львова

Вероніка Рой

|

Польський авіаперевізник LOT з липня має намір відновити прямі авіарейси зі Львова до Варшави. Про це інформує Польське радіо.

 

Так, регулярні авіарейси зі Львова до Варшава планують відновити з 15 червня. Згідно із сайтом авіаперевізника, зі Львова вилітатиме вирушатиме о 14:45 чи о 18:20 – це залежить від дня. З Варшави до Львова літак вирушатиме о 11:55 або о 15:30. Виконувати рейси планують щодня.

За інформацією Польського радіо, LOT відновлює також регулярні авіарейси з Варшави до Одеси та Києва.

Регулярні пасажирські рейси в Польщі були призупинені у середині березня. Причиною стала пандемія коронавірусу.

Як відомо, через пандемію коронавірусу Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня.

Міжнародні пасажирські авіаперевезення в Україні відновили із 15 червня, а внутрішні – з 5 червня. Аеропорт «Львів» заявляв про готовність до відновлення польотів ще з травня.

Нагадаємо, 19 червня аеропорт «Львів» відновив роботу, адже пасажирські авіаперевезення призупинили на три місяці через пандемію коронавірусу.

Львівський портал писав, куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...