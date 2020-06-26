Від коронавірусу померла завідувачка Львівського лабораторного центру

26 червня від коронавірусу померла завідувачка Львівського міського відділу Державної установи «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Галина Михальчук. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Головний епідеміолог Львівщини, лікар-інфекціоніст Наталія Тімко, передає Львівський портал.

«Сьогодні перестало битися серце людини, яка все життя віддала роботі у санепідемстанції , де працювала завідуючою санітарно-гігієнічного відділу Санітарно-епідемічної станції Франківського району м. Львова, а в

подальшому очолила лабораторний центр м. Львова Михальчук Галини Трохимівни. ЇЇ життя забрав коронавірус», – написала Наталія Тімко.

Також вона зазначила, що це вже 127 смерть на Львівщині від коронавірусу.