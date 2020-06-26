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Від коронавірусу померла завідувачка Львівського лабораторного центру

Ольга Денисяка

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26  червня від коронавірусу померла завідувачка Львівського міського відділу Державної установи «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Галина Михальчук. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Головний епідеміолог Львівщини, лікар-інфекціоніст Наталія Тімко, передає Львівський портал.

 

«Сьогодні перестало битися серце людини, яка все життя віддала роботі у санепідемстанції , де працювала завідуючою санітарно-гігієнічного відділу Санітарно-епідемічної станції Франківського району м. Львова, а в 
подальшому очолила лабораторний центр м. Львова Михальчук Галини Трохимівни. ЇЇ життя забрав коронавірус», – написала Наталія Тімко.

Також вона зазначила, що це вже 127 смерть на Львівщині від коронавірусу.

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