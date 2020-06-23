За два місяці кількість активних хворих на COVID-19 в Україні зросла на 386%

Із 20 квітня в Україні кількість активних хворих на COVID-19 зросла на 386%. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

На сьогодні кількість активних хворих становить 20 083. Показник захворюваності – 48 на 100 тисяч населення. Приріст активних підтверджених хворих за добу порівняно із попередньою склав +4,1%.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Львівській області – 240;

Закарпатській – 103;

Рівненській – 75;

Чернівецькій – 62;

Волинській – 42;

Івано-Франківській області – 35;

Києві – 61.

Серед тих, хто захворіли переважають жінки (57,6%) та люди віком 30—69 років (72,5%).

У ЦГЗ нагадують, що послаблення карантину не скасовує правила, які розроблені заради зменшення інфікування COVID-19. Відтак мешканців закликають:

під час походів у магазини та інших публічних місцях, тримайтеся на відстані не менше метра від оточуючих і, за можливості, не торкайтеся руками до очей, рота, носа. Під час кашлю, чхання або розмови, з носа або рота людини виділяються дрібні краплі, які можуть містити вірус. Перебуваючи занадто близько, ви можете вдихнути ці краплі і заразитися, якщо людина хвора COVID-19;

після повернення з магазину, а також після розбору принесених покупок ретельно мийте руки теплою водою з милом протягом 20–40 секунд;

за можливістю, не чіпайте очі, ніс і рот немитими руками. Ми торкаємося руками до багатьох поверхонь і вірус може потрапити на руки. Брудними руками ми можемо перенести вірус на слизові оболонки очей, носа або роту. Звідти він здатний потрапити в організм і викликати інфекцію. Саме тому універсальна порада про миття рук така важлива. Якщо все ж таки необхідно доторкнутися до обличчя, використовуйте чисту серветку, яку після використання слід викинути у сміттєвий контейнер;

дотримуйтеся правил респіраторної гігієни дихання та кашлю. Під час кашлю чи чхання прикривайте рот або ніс згином ліктя або серветкою. Використану серветку слід викинути і вимити руки;

самоізолюйтеся до одужання, навіть якщо у вас легкі симптоми ГРВІ. Попросіть кого-небудь доставляти вам продукти до дверей квартири. Якщо вам необхідно вийти з дому, одягайте маску. Такі заходи допоможуть захистити ваше оточення від COVID-19 та інших вірусних захворювань;

якщо у вас підвищилася температура, з’явилися кашель і утруднене дихання, подзвоніть до сімейного лікаря. Звернення до лікаря по телефону дозволить йому, за необхідності, оперативно направити вас до спеціалізованого лікувального закладу;

фізична дистанція, правила респіраторної й особистої гігієни, самоізоляція — ті, заходи, яких потрібно дотримуватися всім.

Станом на ранок 23 червня коронавірусом заразилися 4220 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 240 нових хворих. Варто зауважити, що це найбільша кількість нових хворих, виявлених за добу, за весь період карантину.

Нагадаємо, Львівщина – третя область в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Станом на 22 червня у області виявили 200 нових хворих, що було абсолютним антирекордом області. Тепер рекордною кількістю є статистика станом на 23 червня – 240 підтверджених випадків.

Своєю чергою головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Зауважимо, що карантин на Львівщині продовжили щонайменше до 30 червня. Водночас від 23 червня у області офіційно відновлюють пасажирські перевезення залізницею та автобусами.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.