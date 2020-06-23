Понад 16 тисяч мешканців Львівщини отримають допомогу по безробіттю

Уряд виділив Львівській області 280 мільйонів гривень на виплату допомоги по частковому безробіттю під час карантину. Відтак станом на 23 червня втрачену частину заробітку отримають 16 5000 працівників. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському центрі зайнятості.

Відповідно до рішення уряду, представники малого та середнього бізнесу, які припинили або скоротили діяльність через поширення коронавірусної інфекції, мають право на призначення допомоги з часткового безробіття.

За словами директора Львівського обласного центру зайнятості Василя Барилюка, на фінансову підтримку бізнесу у період поширення COVID-19 у Львівській області передбачено 281,1 млн грн. Станом на 23 червня із фонду використано 45,2 млн грн.

Наразі державною програмою скористалися понад 4500 місцевих фірм і компаній. Відтак втрачену частину заробітку отримають 16 500 працівників.

Директор Львівського обласного центру зайнятості зауважив, що останнім часом в рази збільшився потік заяв на призначення допомоги з часткового безробіття.

«Якщо спочатку до участі у державній програмі активно зголошувалися представники бізнес-кіл для виплати співробітникам частини втраченої заробітної плати, то з червня до урядової ініціативи долучилися застраховані фізичні особи-підприємці, що працюють одноосібно та хочуть хоч частково повернути недоотриманий у період пандемії дохід. Щодня до базових центрів зайнятості та філій центру зайнятості надходить 1300-1700 пакетів документів, які спочатку розглядаються на місцевому рівні, а потім скеровуються до обласного центру зайнятості для прийняття у 3-денний термін остаточного рішення про відшкодування втрачених коштів», – додав Василь Барилюк.

Зазначимо, що допомога з часткового безробіття не оподатковується, встановлюється за кожну годину скорочення робочого часу із розрахунку двох третин тарифної ставки найманого працівника, але не може перевищувати розмір місячної мінімальної заробітної плати (4723 грн).

Як писав Львівський портал, на час коронавірусного карантину українцям, які звільнилися з роботи за власним бажанням, будуть виплачувати допомогу по безробіттю.

Нагадаємо, на час карантину Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.

Також ми повідомляли, що кількість офіційних безробітних в державі збільшилася на 48%. При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч, що майже на 60% менше, ніж було в травні торік.

Зокрема, станом на середину червня без роботи залишилися понад 15 тисяч мешканців Львівщини.