Львів’ян просять повідомляти про порушення карантину у поліцію

Львів’ян закликають повідомляти у поліцію про факти порушень карантинних обмежень у місті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Прошу всіх мешканців, які бачать порушення правил карантину – відсутність маски, більша кількість пасажирів ніж сидячих місць у транспорті, недотримання відстані між відвідувачами в закладах громадського харчування, відсутність контролю в торгових центрах, продавці без масок на ринку, не накриті продукти тощо, дзвонити за номером «102». Це вже погоджено з Національною поліцією у Львівської області, і повідомляти про такі порушення. На такі виклики буде виїжджати оперативна бригада поліції, актувати порушення і притягувати порушників до відповідальності», – зазначив заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак.

Він зазначив, що у Львові збільшуватимуть кількість рейдів моніторингових груп. До складу цих груп обов’язково входитимуть представники Держпродспоживслужби та представник поліції – це погоджено з ГУ НП Львівської області.

«Я хочу, аби всі розуміли, що з відвідувачами чи пасажирами буде проводитись, у першу чергу, превентивна діяльність. Натомість притягуватись до відповідальності будуть керівники юридичних осіб. Якщо йдеться про порушення у транспорті, то відповідальність нестиме директор перевізника, якщо у ресторані – директор ресторану, якщо у торговому центрі – керівництво торгового центру тощо. Вони мають забезпечити порядок, інформувати людей і вжити всіх можливих заходів для того, щоб люди відвідували ці місця, дотримуючись карантинних заходів так, як передбачається функціонування цих закладів під час епідемії», – додав Сергій Бабак.

Зауважимо, що карантин на Львівщині продовжили щонайменше до 30 червня. Водночас від 23 червня у області офіційно відновлюють пасажирські перевезення залізницею та автобусами.

Нагадаємо, Львівщина – третя область в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Станом на 23 червня у області виявили 240 нових хворих, що було абсолютним антирекордом області.

Своєю чергою головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.