4220 випадків COVID-19 на Львівщині: карта поширення по районах

На Львівщині коронавірус підхопили вже 4220 людей, за останню добу виявили 240 нових випадків зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 24 004 ПЛР-тестів, за останню добу – 1146 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 240. Варто зауважити, що це найбільша кількість виявлених нових випадків коронавірусу за увесь період карантину.

У лікарнях Львова та області перебувають 806 людей, 62 із них – у реанімації. Також 17 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 87 осіб, ще 139 скерували на амбулаторне лікування.

Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 4220 випадків коронавірусу підтвердили у:

м. Львів – 2411;

м. Борислав – 8,

Бродівського району – 44,

Буського району –38,

Городоцького району – 83,

Дрогобицького району – 7,

м. Дрогобич – 35,

м. Стебник – 8,

Жидачівського району – 23,

Жовківського району – 211,

Золочівського району-27,

Кам’янка-Бузького – 84,

Миколаївського району – 67,

м.Моршин – 6,

Мостиського району – 24,

м.Новий Розділ – 13,

Перемишлянського району – 47,

Пустомитівського району – 410,

Радехівського району – 19,

м.Самбір – 15,

Самбірського району – 14,

Сколівського району – 15,

Сокальського району – 82,

Старосамбірського району – 6,

м.Стрий – 39,

Стрийського району – 23,.

м. Трускавець – 6,

Турківського району – 18,

м. Червоноград – 58,

Яворівського району –243.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 696 жителям Львівської області.

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 117 мешканців Львівщини. Останніми жертвами стали двоє львів’ян та один пацієнт з Яворова.

Львівський портал повідомляв, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Загалом Львівщина останні декілька днів б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.