ОСТАННІ НОВИНИ

4220 випадків COVID-19 на Львівщині: карта поширення по районах

Ольга Денисяка

|

На Львівщині коронавірус підхопили вже 4220 людей, за останню добу виявили 240 нових випадків зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 24 004 ПЛР-тестів, за останню добу – 1146 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 240. Варто зауважити, що це найбільша кількість виявлених нових випадків коронавірусу за увесь період карантину.

У лікарнях Львова та області перебувають 806 людей, 62 із них – у реанімації. Також 17 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 87 осіб, ще 139 скерували на амбулаторне лікування.

Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 4220 випадків коронавірусу підтвердили у:

  • м. Львів – 2411;
  • м. Борислав – 8,
  • Бродівського району – 44,
  • Буського району –38,
  • Городоцького району – 83,
  • Дрогобицького району – 7,
  • м. Дрогобич – 35,
  • м. Стебник – 8,
  • Жидачівського району – 23,
  • Жовківського району – 211,
  • Золочівського району-27,
  • Кам’янка-Бузького – 84,
  • Миколаївського району – 67,
  • м.Моршин – 6,
  • Мостиського району – 24,
  • м.Новий Розділ – 13,
  • Перемишлянського району – 47,
  • Пустомитівського району – 410,
  • Радехівського району – 19,
  • м.Самбір – 15,
  • Самбірського району – 14,
  • Сколівського району – 15,
  • Сокальського району – 82,
  • Старосамбірського району – 6,
  • м.Стрий – 39,
  • Стрийського району – 23,.
  • м. Трускавець – 6,
  • Турківського району – 18,
  • м. Червоноград – 58,
  • Яворівського району –243.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 696 жителям Львівської області.

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 117 мешканців Львівщини. Останніми жертвами стали двоє львів’ян та один пацієнт з Яворова.

Львівський портал повідомляв, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Загалом Львівщина останні декілька днів б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...