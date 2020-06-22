В Україні інакше визначатимуть, в яких регіонах потрібне посилення карантину

З понеділка, 22 червня, в областях України рішення про посилення карантину ухвалюватиме місцева влада. За новою методикою будуть визначатися регіони, які потребують більш жорсткого карантину. Про це інформує Громадське з посиланням на постанову Кабінету міністрів.

Карантин тепер посилюватимуть у регіонах, де:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров’я складає понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;

показник динаміки зростання випадків COVID-19 понад 10%.

Місцева влада тепер зможе посилити або послабити карантин щодо:

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності установ, що надають послуги з розміщення;

роботи метрополітену;

перевезення пасажирів в усіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних установ, фітнес-центрів і спортзалів.

Посилення карантину на місцях буде вводитися та припинятися на підставі рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, яке ухвалюватимуть за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації.

Крім того, у постанові уряд рекомендує суб’єктам господарювання на період дії карантину за потреби зміни режим їхньої роботи: початок роботи о 10:00 або пізніше.

Йдеться роботу гуртової та роздрібної торгівлі, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, поштову та кур’єрську діяльність, тимчасове розміщування та організацію харчування, страхову діяльність, освіту, надання соціальної допомоги, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

А ось органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям (незалежно від форми власності) рекомендують на період дії карантину встановити працівникам, де це можливо, гнучкий режим робочого часу.

Так, урядовці пропонують передбачити різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників або дистанційну роботу. Цим хочуть обмежити скупчення громадян в транспорті та на шляхах прямування на роботу та з роботи.

Нагадаємо, уряд продовжив в Україні «адаптивний» карантин до 31 липня через зростання кількості нових хворих на COVID-19.

Нагадаємо, в уряді нещодавно заявили, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.

Так, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.

Львівська область останній тиждень б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня.