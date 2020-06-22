У Львові вже понад 2300 людей захворіли на коронавірус

На Львівщині коронавірус підхопили вже 3980 людей, за останню добу виявили 200 нових випадків зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 22 858 ПЛР-тестів, за останню добу – 736 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 200. Варто зауважити, що це найбільша кількість виявлених нових випадків коронавірусу за увесь період карантину.
У лікарнях Львова та області перебувають 984 людей, 61 із них – у реанімації. Також 13 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 34 осіб, ще 53 скерували на амбулаторне лікування.
Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.
Відтак 3980 випадків коронавірусу підтвердили у:
- м. Львів – 2307;
- м. Борислав – 8,
- Бродівського району – 44,
- Буського району –38,
- Городоцького району – 83,
- Дрогобицького району – 7,
- м. Дрогобич – 35,
- м. Стебник – 8,
- Жидачівського району – 23,
- Жовківського району – 211,
- Золочівського району-27,
- Кам’янка-Бузького – 84,
- Миколаївського району – 67,
- м.Моршин – 6,
- Мостиського району – 24,
- м.Новий Розділ – 13,
- Перемишлянського району – 47,
- Пустомитівського району – 410,
- Радехівського району – 19,
- м.Самбір – 15,
- Самбірського району – 14,
- Сколівського району – 15,
- Сокальського району – 82,
- Старосамбірського району – 6,
- м.Стрий – 39,
- Стрийського району – 23,.
- м. Трускавець – 6,
- Турківського району – 18,
- м. Червоноград – 58,
- Яворівського району –243.
Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 674 жителям Львівської області.
Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 114 мешканців Львівщини. Останніми жертвами стали 63-річний чоловік та 67-річна жінка.
Львівський портал повідомляв, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Загалом Львівщина останні декілька днів б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Вероніка Рой