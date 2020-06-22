У Львові не будуть облаштовувати окремі смуги для громадського транспорту

У зв’язку з великим автомобільним навантаженням у місті не будуть створювати нових смуг транспорту, а смугу на вулиці Стрийській незабаром ліквідують. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Міський голова Львова зазначив, що у Львові більше не будуть облаштовувати нові смуги для руху громадського транспорту.

«Там, де ми вже маємо смуги транспорту, там хай вони і залишаються, але зараз більше робити не потрібно. Коли у нас з’явиться більше одиниць транспорту і запустимо нормальну роботу перевізників, тоді можна буде щось корегувати», – сказав Андрій Садовий.

Також він зазначив, що окрему смугу на вулиці Стрийській незабаром ліквідують.

«Щодо смуги громадського руху на вулиці Стрийській, то тут відбулась нескоординована дія в районній адміністрації. Колись ми прийняли відповідне рішення, просто зараз його не варто було реалізовувати», – додав Садовий.

Як писав Львівський портал, першу окрему смугу для громадського транспорту у Львові зробили на просп. Чорновола влітку 2019 року. Після цього маршрутки і тролейбуси стали проїжджати цю ділянку значно швидше, натомість приватні автомобілі почали більше стояти у заторах. На це у мерії заявили, що перевагу у русі має отримувати саме громадський транспорт, який завдяки окремим смугам економить час 10 тисяч пасажирів.

Через затори львів’яни навіть створили петицію з вимогою прибрати на просп. Чорновола смугу руху для громадського транспорту. Проте депутати Львівської міської ради її не підтримали.

У травні цього ліквідували смугу руху для громадського транспорту на вул. Липинського через ремонт вул. Богдана Хмельницького.

Загалом смуги для громадського транспорту у Львові облаштували на 13 вулицях, їхня протяжність становить 19,5 км. У планах було ще п’ять таких смуг. Де їх зроблять, читайте тут.

Також нещодавно заступник директора департаменту ЖКГ Львівської міськради Андрій Білий заявив, що після ремонту на Хуторівці хочуть облаштувати окремі смуги руху для громадського транспорту.