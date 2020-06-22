Епідеміологічна комісія дозволила провести ЗНО з 25 червня

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) погодила проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні з 25 червня до 17 липня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міносвіти.

«Сьогодні Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення: епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО у запланований термін – з 25 червня до 17 липня», – заявила виконувачка обов’язків міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

Водночас МОН, Український та регіональні центри оцінювання якості освіти, пункти тестування готові провести ЗНО-2020 у безпечних умовах згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря України

Так, під час зовнішнього незалежного оцінювання:

допуск до тестування відбуватиметься згідно з рекомендаціями Головного санлікаря (температура тіла не вище 37,2 С, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора),

(температура тіла не вище 37,2 С, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора), Держпродспоживслужба контролюватиме вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками не менше 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організована утилізація використаних масок тощо),

(відстань між учасниками не менше 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організована утилізація використаних масок тощо), діятимуть заходи для уникнення скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг із дистанцією),

(більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг із дистанцією), діятиме супровід медиків та Національної поліції ,

, будуть залучені інструктори не з груп ризику.

Також в. о. міністра освіти та науки розповіла, що завдяки партнерам пункти проведення ЗНО забезпечені:

медичними масками для учасників, інструкторів та медиків;

безконтактними термометрами (пірометрами);

дезінфікуючими засобами для рук;

дезінфікуючими засобами для обробки поверхонь;

ізоляційними медичними халатами та захисними щитками для медиків.

Всього потребу забезпечено для 1714 пунктів (5188 пункто-тестувань) проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ. У 2020 році у основній сесії ЗНО візьмуть участь 379 493 особи, ЄВІ/ЄФВВ складатимуть 101 283 особи. Під час тестування та іспитів буде залучено 242 650 працівників та 11 630 медиків.

Нагадаємо, Рада дозволила випускникам складати ДПА за бажанням. Але ЗНО не скасовували.

Детальніше про те, як воно проходитиме цьогоріч, читайте у нашому матеріалі: «Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО».

Як повідомляв Львівський портал, з 15 та 17 червня в Україні мало відбутись пробне ЗНО-2020. Втім ввечері 12 червня Кабмін заборонив проводити пробне тестування через поширення коронавірусу. Абітурієнти мали нагоду скласти обрані тести у режимі онлайн, втім сайт УЦОЯО не витримав перевантаження і «ліг».

Потім у Міносвіти запевнили, що повернуть кошти учасникам пробного ЗНО.

Згодом Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО. Вже у середу, 17 червня, зазначений механізм має схвалити Кабмін. Після завершення усіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти одразу надійдуть на рахунки у регіони.