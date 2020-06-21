Wizz Air почав літати зі Львова до Будапешту

Угорський лоукостер Wizz Air відкриває новий напрямок зі Львова – до Будапешту. Перший рейс здійснили у неділю, 21 червня. Про це Львівському порталу в аеропорту «Львів».

Із 21 червня Wizz Air літає зі Львова до Будапешту. Рейси відбуватимуться двічі на тиждень: у вівторок і неділю.

Виліт із Будапешту – об 11:55 год., приліт до Львова – 12:55 год. Виліт зі Львова – о 13:25 год., приліт до Будапешту – о 14:25 год.

Нагадаємо, 19 червня аеропорт «Львів» відновив роботу, адже пасажирські авіаперевезення призупинили на три місяці через пандемію коронавірусу.

Львівський портал писав, куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.

Як відомо, через пандемію коронавірусу Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня.

Міжнародні пасажирські авіаперевезення в Україні відновили із 15 червня, а внутрішні – з 5 червня. Аеропорт «Львів» заявляв про готовність до відновлення польотів ще з травня.

Фото: Юрій Танчин