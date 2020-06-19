Замки Львівщини, які перейшли на баланс Мінкульту, планують відреставрувати

Нещодавно на баланс Міністерства культури та інформаційної політики України перейшли сім об’єктів культурної спадщини на Львівщині. Їх у Мінкульті обіцяють капітально відреставрувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства.

Зокрема, сфери управління Мінкульту перейшли Підгорецький, Олеський, Золочівський замки, П’ятничанська вежа, монастир капуцинів та костел Св. Антонія в селищі Олесько, а також костел Воздвиження та Св. Йосифа в Підгірцях.

Відтепер Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького, на баланс якої передано ці об’єкти, зможе використовувати для їх належного утримання та реставрації кошти державного бюджету.

«Тепер ми зможемо провести капітальні реставраційні роботи. Підійдемо повноцінно: освітлення, ремонт, охоронна система, інфраструктура, промо, дозвілля та інтерактив. Також залучимо меценатів. Паралельно міністерство розробляє план їхнього стратегічного розвитку. І мова йде не тільки про ремонт, який дозволить повноцінно експлуатувати пам’ятки, а й про використання їх для бізнесу у сфері креативних індустрій: проведення фестивалів, зйомку фільмів, реклами, серіалів та інших креативних проєктів», – прокоментував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, акт приймання-передачі семи об’єктів культурної спадщини на Львівщині було підписано 16 червня з Львівською обласною державною адміністрацією. Проте ще у березні 2019 року депутати Львівської облради дали згоду передати Міністерству культури Олеський, Золочівський та Підгорецький замки, а також оборонну вежу у селі П’ятничани.

Раніше Львівський портал неодноразово писав про скандал довкола ймовірної «комуналізації» замків області. Зокрема, ми публікували матеріал «Возницький перевернеться в могилі? На Львівщині назріває скандал навколо долі історичних замків», де мовиться про загрозу знищення цих пам’яток у зв’язку із можливою передачею їх у власність територіальних громад області. Однак згодом від ідеї передачі замків громадам відмовилися.

Згодом облрада виділила 120 тисяч на проведення заходів з приватизації майна обласної комунальної власності в частині виготовлення технічної документації для загаданих замків.

Додамо, що ініціативу з передачі замків Львівщини в комунальну власність назвали ймовірною оборудкою, також виникають побоювання стосовного того, що згодом ці об’єкти можуть перетворитися на готелі і ресторани.

Також за участі представника Міністерства культури було проведено круглий стіл щодо долі замків Львівщини, але консенсусу в цій ситуації досягнути не вдалося. Детальніше про це читайте у матеріалі «Епопея із «комуналізацією» замків Львівщини триває. Пам’ятки із землями підуть у руки держави чи забудовників?». Після кількох спроб «комуналізувати» замки на сесіях облради питання «заглохло».