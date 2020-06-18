На Львівщині – ще чотири смерті від коронавірусу

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли ще четверо мешканців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

У четвер, 18 червня, помер 74-річний чоловік, який лікувався в обласній інфекційній лікарні. Результати тесту, що підтвердив COVID-19, отримали 4 червня.

Ще один 62-річний мешканець Львівщини помер 12 червня. Коронавірус підтвердився посмертно – 16 червня.

У 8-мій міській клінічній лікарні Львова 15 червня померла також 91-річна жінка. На лікування вона поступила 13 червня, позитивний ПЛР-тест отримали 16 червня.

Ще один пацієнт, 57 років, помер в обласній клінічній лікарні 17 червня. Тест підтвердив у нього коронавірусну інфекцію ще 29 травня.

Зазначимо, що коронавірус забрав життя уже 112 жителів Львівської області.

Нагадаємо, що що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Загалом Львівська область останнім часом днів б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Станом на 18 червня COVID-19 заразилися 3398 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.