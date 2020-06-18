ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині – ще чотири смерті від коронавірусу

Наталя Дуляба

|

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли ще четверо мешканців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

У четвер, 18 червня, помер 74-річний чоловік, який лікувався в обласній інфекційній лікарні. Результати тесту, що підтвердив COVID-19, отримали 4 червня.

Ще один 62-річний мешканець Львівщини помер 12 червня. Коронавірус підтвердився посмертно – 16 червня.

У 8-мій міській клінічній лікарні Львова 15 червня померла також 91-річна жінка. На лікування вона поступила 13 червня, позитивний ПЛР-тест отримали 16 червня.

Ще один пацієнт, 57 років, помер в обласній клінічній лікарні 17 червня. Тест підтвердив у нього коронавірусну інфекцію ще 29 травня.

Зазначимо, що коронавірус забрав життя уже 112 жителів Львівської області.

Нагадаємо, що що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Загалом Львівська область останнім часом днів б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Станом на 18 червня COVID-19 заразилися 3398 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова
Наталя ДУЛЯБА
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова

Ще наприкінці травня у Ратуші забили на сполох: мовляв, через коронавірусну кризу бюджет Львова щомісяця не доотримує бі...

«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...