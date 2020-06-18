Ляшко назвав можливий сценарій щодо цьогорічної смертності від COVID-19 в Україні

Україна наразі рухається за сценарієм із помірною сезонністю захворювання на COVID-19, згідно з яким до кінця року у країні від хвороби може померти до 4 тисячі осіб. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.

«Якщо ми впровадили карантин і дотримуватися правил адаптивного карантину, у нас є 4 варіанти розвитку подій. Ми можемо йти, коли сезонність відсутня, і ми впроваджуємо карантинні заходи не повністю і не досконало, ми можемо вийти на 7 тисяч померлих. Якщо сезонність буде 100% нульова, тобто влітку не повинні реєструватися випадки, то у нас повинно бути не більше тисячі померлих. На жаль, у нас вже зараз 966 випадків смертей, ми вже досягли майже цього показника і не можемо сказати, що у нас коронавірусна хвороба має нульову сезонність. Ми можемо розраховувати на помірну або між помірною та нульовою сезонністю», – зазначив він.

Так, за його словами, цей показник може коливатися, тому що люди перестали носити маски та нехтують карантинними заходами.

«Зараз ми рухаємося по сценарію помірної сезонності, тобто, ми виходимо на 4 тисячі померлих до кінця року… Після пом’якшення карантинних заходів, на території нашої держави чомусь всі відчули, що карантин відмінили, тому цей показник може коливатися. Якщо ми всі спільними зусиллями зробимо те, що прописано у рекомендаціях МОЗ,.. у нас є шанс пройти цей шлях із помірною сезонністю», – додав Ляшко.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 18 червня в Україні від ускладнень коронавірусу померли 966 людей, з них 23 – за минулу добу.

Зокрема, на Львівщині жертвами коронавірусу стали 108 людей. Загалом в області – 3398 хворих.

Також ми повідомляли, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.