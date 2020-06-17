ОСТАННІ НОВИНИ

Навчальним закладам Львівщини передали ще три шкільні автобуси

Ольга Денисяка

|

У середу, 17 червня, Перемишлянському району, Радехівській та Судововишнянській ОТГ передали ключі від трьох шкільних автобусів, які придбали у межах Програми розвитку освіти Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Загалом школи області отримають 54 автобуси.  Зазначимо, кошти на автобуси 45% від суми заплатив державний бюджет, 25% –  обласний, 30% – базові місцеві бюджети громад і районів.

«Ми обіцяли громадам, що ми це зробимо якнайшвидше, і всі, хто надає співфінансування, отримує автобуси. Громади, які отримують школярики, попри зниження можливостей місцевих бюджетів змогли дати співфінансування. Львівщина цього року першою придбала «Школярики». Тепер ці автобуси забезпечуватимуть комфортний доїзд учням, в тому числі і до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, яке стартує вже 25 червня», – наголосив Іван Собко.

Зазначимо, раніше 25 шкільних автобусів отримали: Буський, Городоцький, Яворівський, Сокальський, Старосамбірський, Турківський райони та Кам’янко-Бузька ОТГ,  Славська ОТГ, Щирецька ОТГ, Розвадівська ОТГ, Воютицька ОТГ, Великомостівська ОТГ,  Лопатинська ОТГ та Радехівська ОТГ.

Як повідомляв Львівський портал, учасників ЗНО на Львівщині, котрі живуть у віддалених районах області, довозитимуть у пункти тестування «Школяриками».

Фото: ЛОДА

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова
Наталя ДУЛЯБА
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова

Ще наприкінці травня у Ратуші забили на сполох: мовляв, через коронавірусну кризу бюджет Львова щомісяця не доотримує бі...

«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...