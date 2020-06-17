Навчальним закладам Львівщини передали ще три шкільні автобуси

У середу, 17 червня, Перемишлянському району, Радехівській та Судововишнянській ОТГ передали ключі від трьох шкільних автобусів, які придбали у межах Програми розвитку освіти Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом школи області отримають 54 автобуси. Зазначимо, кошти на автобуси 45% від суми заплатив державний бюджет, 25% – обласний, 30% – базові місцеві бюджети громад і районів.

«Ми обіцяли громадам, що ми це зробимо якнайшвидше, і всі, хто надає співфінансування, отримує автобуси. Громади, які отримують школярики, попри зниження можливостей місцевих бюджетів змогли дати співфінансування. Львівщина цього року першою придбала «Школярики». Тепер ці автобуси забезпечуватимуть комфортний доїзд учням, в тому числі і до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, яке стартує вже 25 червня», – наголосив Іван Собко.

Зазначимо, раніше 25 шкільних автобусів отримали: Буський, Городоцький, Яворівський, Сокальський, Старосамбірський, Турківський райони та Кам’янко-Бузька ОТГ, Славська ОТГ, Щирецька ОТГ, Розвадівська ОТГ, Воютицька ОТГ, Великомостівська ОТГ, Лопатинська ОТГ та Радехівська ОТГ.

Як повідомляв Львівський портал, учасників ЗНО на Львівщині, котрі живуть у віддалених районах області, довозитимуть у пункти тестування «Школяриками».

Фото: ЛОДА