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Навчальним закладам Львівщини передали ще п’ять шкільних автобусів

Вероніка Рой

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У середу, 3 червня, п’ятьом районам області та ОТГ вручили ключі від автобусів, які придбали у межах Програми розвитку освіти Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

П’ять нових «Школяриків» отримали такі райони та громади: Старосамбірський район – 2 автобуси, Великомостівська ОТГ,  Лопатинська ОТГ та Радехівська ОТГ по одному автобусу.

«Традиційно передаємо нові автобуси нашим громадам. Якісна освіта – це не лише сучасна школа та прогресивний педагог, а й якісне довезення дітей, особливо у гірських районах. Львівщина цього року першою придбала «Школярики». Ми обіцяли громадам, що ми це зробимо якнайшвидше, і всі, хто дасть співфінансування, отримають автобуси. Приємно, що ті громади, які отримують школярики, попри зниження можливостей місцевих бюджетів змогли дати співфінансування», – сказав  заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Загалом школи області отримають 54 автобуси. Найближчим часом громадам області передадуть іще п’ять автобусів.

Зазначимо, кошти на автобуси 45% від суми заплатив державний бюджет, 25% –  обласний, 30% – базові місцеві бюджети громад і районів.

Зазначимо, раніше 20 шкільних автобусів отримали: Буський, Городоцький, Яворівський, Сокальський, Турківський райони та Кам’янко-Бузька ОТГ,  Славська ОТГ, Щирецька ОТГ, Розвадівська ОТГ і Воютицька ОТГ.

Фото: ЛОДА

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