Де на Львівщині найбільше хворих на коронавірус?

На Львівщині коронавірус підхопили вже 2933 людей, за останню добу виявили 136 нових випадків зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 18 611 ПЛР-тест, за останню добу – 668 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 136.
У лікарнях Львова та області перебувають 538 людей, 52 із них – у реанімації. Також 11 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 28 осіб, ще 10 скерували на амбулаторне лікування.
Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.
Відтак 2933 випадків коронавірусу підтвердили у:
- м. Львів – 1759;
- Пустомитівський район – 301;
- Яворівський район – 174;
- Жовківський район – 160;
- Стрийський район – 59, (у т.ч. м.Стрий-33, м.Моршин-5);
- Сокальський район – 92;( у т.ч. Червноград-35);
- Городоцький район – 58;
- Кам’янка-Бузький район – 54;
- Дрогобицький район – 40, (у т.ч. м. Дрогобич-32, м.Трускавець–4, м. Борислав -1);
- Миколаївський район – 43, (у т.ч. м. Новий Розділ-8);
- Буський район – 35;
- Бродівський район – 36;
- Перемишлянський район – 26;
- Золочівський район – 16;
- Мостиський район – 15;
- Жидачівський район – 13;
- Самбірський район – 12;
- Радехівський район – 12;
- Турківський район – 10;
- Сколівський район – 10;
- Старосамбірський район – 4
Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 96 мешканців Львівщини. Лише за 13 червня від коронавірусної інфекції померли троє жінок та один чоловік.
Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 632 жителям Львівської області, з яких 14 за останню добу.
Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Вероніка Рой