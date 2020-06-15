Де на Львівщині найбільше хворих на коронавірус?

На Львівщині коронавірус підхопили вже 2933 людей, за останню добу виявили 136 нових випадків зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 18 611 ПЛР-тест, за останню добу – 668 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 136.

У лікарнях Львова та області перебувають 538 людей, 52 із них – у реанімації. Також 11 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 28 осіб, ще 10 скерували на амбулаторне лікування.

Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 2933 випадків коронавірусу підтвердили у:

м. Львів – 1759; Пустомитівський район – 301; Яворівський район – 174; Жовківський район – 160; Стрийський район – 59, (у т.ч. м.Стрий-33, м.Моршин-5); Сокальський район – 92;( у т.ч. Червноград-35); Городоцький район – 58; Кам’янка-Бузький район – 54; Дрогобицький район – 40, (у т.ч. м. Дрогобич-32, м.Трускавець–4, м. Борислав -1); Миколаївський район – 43, (у т.ч. м. Новий Розділ-8); Буський район – 35; Бродівський район – 36; Перемишлянський район – 26; Золочівський район – 16; Мостиський район – 15; Жидачівський район – 13; Самбірський район – 12; Радехівський район – 12; Турківський район – 10; Сколівський район – 10; Старосамбірський район – 4

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 96 мешканців Львівщини. Лише за 13 червня від коронавірусної інфекції померли троє жінок та один чоловік.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 632 жителям Львівської області, з яких 14 за останню добу.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.