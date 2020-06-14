За добу від коронавірусу на Львівщині помер чоловік та троє жінок

На Львівщині за минулу добу зафіксовано чотири нові смертельні випадки пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 14 червня на Львівщині підтверджено 96 летальних випадків інфікованих коронавірусом. За добу підтверджено 4 нові летальні випадки.

Відомо, що дві смерті львів`ян зафіксовано у Львові у 8-ій міській клінічній лікарні, одна мешканка Яворівського району померла в лікарні у Винниках, одна мешканка Жидачівського району померла у Стрию.

70-річна мешканка Львівщини поступила 8 червня в реанімацію з діагнозом двобічна позагоспітальна пневмонія, підозра на COVID-19. Позитивний результат ПЛР отримали 10 черня. Померла 13 червня.

У Стрийській міській лікарні померла 80-річна жінка. Коронавірус методом ПЛР підтвердили 10 червня. Була під наглядом лікарів від 5 червня. Життя обірвалося в реанімації.

Ще двоє осіб померли 13 червня у восьмій міській клінічній лікарні. 65-річний чоловік поступив у заклад 6 червня. ПЛР позитивний. Інший пацієнт — 79-річна жінка, поступила 31 травня до лікарні із важким перебігом негоспітальної двобічної пневмонії, а згодом підтвердили коронавірус.

Як відомо, 14 червня на Львівщині виявили рекордну кількість хворих на коронавірус за добу.